الثني يبحث مع العقوري قائمة المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها في بلدية توكرة

ليبيا – تفقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين قائمة المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها لصالح بلدية توكرة وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن الدائرة يوسف العقوري.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة كافة المشاريع المتفق على تنفيذها في البلدية والمشاكل والعراقيل التي تواجه تنفيذها وكيفية وضع الحلول الجذرية للبدء الفعلي في تنفيذ هذه المشاريع.

وأوضح المكتب الإعلامي أن المشاريع تتضمن حل مشاكل نقص مياه الشرب ورصف بعض الطرق وإنشاء بعض المباني الإدارية بالمنطقة.

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