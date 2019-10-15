لإجبار القيادات الأمنية للقيام بدورها .. سكان القبة المتضررين من الأعمال التخريبه يطالبون وزير الداخلية بالتدخل

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام أحد المخربين باقتحام محطة مفاتيح جهد “11kv” داخل محطة القبة القديمة “الدبوسية” وإضرام النيران بها مما تسبب في حرق مقسم القضبان وبعض المفاتيح .

وتسبب هذا الاعتداء إلى إظلام تام لمناطق “الدبوسية” و”بيت ثامر” وبعض المناطق المجاورة حتى لملودة وأحياء مدينة القبة والجزء الجبلي من رأس الهلال علما أن قيمة المحطة تتعدى الــ 30 ألف يورو .

وأكد مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه بأن هذه الأعمال التخريبية ليست هي الأولى من نوعها في هذه المحطة، مناشدًا الجهات الأمنية المسؤولة أن تقوم بدورها وأن تضرب بيد من حديد لهؤلاء المخربين الذي تكرر اعتدائهم على المرافق الحيوية في ظل حماية القبيلة وعدم انفاذ القانون مما سمح لهم بالتمادي .

وطالب السكان المتضررين من وزارة الداخلية متابعة القيادات الأمنية التي لم تقم بواجبها على النحو المطلوب .

يشار إلى أن التيار الكهربائي انقطع على المناطق المذكورة لساعات تعدت الــ” 36″ ساعة بين متواصلة ومتقطعة وتكبد رجال الكهرباء العناء في محاولتهم لإعادة التيار الكهربائي .

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