المتوسط:

تعلن لجنة العطاءات الفرعية بوزارة الداخلية عن طرح عطاء بطريق المزايدة العامة لبيع عدد 4 شاحنات مستعملة.

فعلي الأشخاص أو شركات الراغبين في الشراء التواصل مع اللجنة المشكلة بالخصوص على رقم الهاتف : 0919998090

ومراجعة اللجنة بمقرها بديوان وزارة الداخلية أيام (الثلاثاء, الأربعاء, الخميس) من كل أسبوع من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً خلال 30 يوم من تاريخ الإعلان, مع مراعاة الشروط المرفقة.

The post «داخلية الوفاق»: طرح عطاء بطريق المزايدة العامة لبيع عدد 4 شاحنات مستعملة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية