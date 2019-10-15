القضايا المتعلقة بزيادة مرتبات المعلمين محور لقاء المستشار صالح بنقيب عام المعلمين

ليبيا – بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الإثنين مع نقيب عام المعلمين وعدد من رؤساء فروع النقابة القضايا المتعلقة بزيادة مرتبات المعلمين والقانون الصادر بالخصوص من المجلس.

المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي قال إن الاجتماع الذي عقد بحضور النائب الهادي الصغير تطرق لعدة نقاشات مستفيضة لما طرح من آراء وأفكار.

وتعهد رئيس مجلس النواب بأن يلتقي رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري للعمل على إيجاد آلية مالية لصرف زيادة مرتبات المعلمين حسبما أقرها القانون على أن تفتتح المدارس أمام طلابها وبحضور معلميها.

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