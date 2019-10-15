مدير أمن طبرق : حجزنا “27” مركبة آلية يقودها أجانب بالمخالفة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير أمن طبرق عميد ميلود جواد حجز “27” مركبة آلية يقودها أشخاص من الجنسيات المصرية والسورية بدون لوحات معدنية، ولا رخص قيادة رسمية .

جواد قال – في تصريحات خاص لأخبار ليبيا 24 – إن الحملة تأتي في إطار الخطة المرورية المكثفة التي يقوم بها قسم المرور التابع للمديرية.

وأشار إلى أنه تم حجز كافة المركبات الآلية لحين استيفاء الإجراءات القانونية المتبعة بالدولة .

ولفت إلى أنه تم تكليف دوريات ليلية تبدأ من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً لضبط المخالفين وإحالتهم للتحقيق في التهم المنسوبة إليهم.

وأكد أن الحملة المرورية مستمرة في إزالة الزجاج المعتم، ولدينا إستيقافات غير معلن عنها تقوم بهذه المهمة .

وأوضح مدير الأمن أنه تم التنسيق مع الحرس البلدي لمداهمة المحلات التي تبيع اللاصق الخاص بالزجاج المعتم، وسيتم مصادرته ومخالفة أصحاب المحلات من قبل الجهاز .

وبخصوص كاميرات المراقبة، أوضح المسؤول أن الشركة المكلفة أنجزت مانسبته 59% من المشروع، وننتظر الإفراج على العقد المبرم مع الشركة وفي حال الإفراج عليه سيتم الانتهاء من تركيبها خلال 120 يوم.

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