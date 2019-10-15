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أمن السواحل يبحث وضع خطط لتطوير أداءه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد مـدير الإدارة الـعامة لأمـن الـسواحل عـميد محمد النويصري الـيوم الـثلاثاء اجتماعا دوريا هو الثاني مع رؤساء الـفروع والـمكاتب الـتابعة لـلإدارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الـذي عـقد بـمقر إدارة الـعلاقات والـتعاون الـدولي بحث تـوفير الاحـتياجات الـضرورة الـلازمة لإنـجاح سـير الـعمل بـالإدارة كـما تـم خـلال الاجتماع وضـع استراتيجية عـمل لـلإدارة يـتم مـن خـلالها وضـع الـخطط الأمـنية للـرقي بـمستوي الأداء الأمـني لأمـن الـسواحل.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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