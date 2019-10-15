مركزي طرابلس: إجمالي القيمة المصروفة لمخصصات أرباب الأسر لعام 2019 بلغت 2.5 مليار دولار

ليبيا – قال مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي إن 5 ملايين مواطن تحصلوا على مخصصات أرباب الأسر للعام 2019 منذ أن شرعت المصارف في إجراءات المعاملات في الـ20 من اغسطس الماضي.

مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر قال في حديث خص به قناة “ليبيا 218” أن إجمالي القيمة المصروفة حتى تاريخ اليوم الثلاثاء بلغت 2.5 مليار دولار وزعت على 940 ألف أسرة.

وفي رد للسيوي حول ما إذا تم رصد مخالفات في عمليات تقديم المخصصات،أكد السيوي أن عملية الحصر ستتم بعد الانتهاء من صرف كل المخصصات ويتم تصنيفهم حسب نوع المخالفة.

اما عن المغتربين،أوضح السيوي أن كافة المغتربين الراغبين في الحصول على مخصصات أرباب الأسر عليهم إيجاد آلية مع شركات الاتصالات لربط أرقامهم الوطنية بأرقام هواتفهم ليتمكنوا من توفير شرط الحصول على المخصصات،مشيرا إلى أن المصرف لن يُمرر أي معاملة منقوصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية