القماطي: على حكومة الوفاق والهيئات القضائية بمعاقبة حفتر دولياً

ليبيا – قدم المكتب السياسي لحزب التغيير الذي يرأسه مبعوث السراج لمنطقة المغرب العربي جمعة القماطي في بياناً له أمس الاثنين التعازي إلى عائلة قشيرة وكل الليبيين الأحرار في وفاة 3 من أطفال العائلة وإصابة آخرين في القصف الجوي الذي وصفه بـ”الإجرامي” على منزلهم بمنطقة الفرناج في طرابلس.

الحزب أدان في بيانه الذي أطلعت المرصد نسخة منه بأشد العبارات القصف الجوي الذي وصفه بـ”الجبان”، مطالباًحكومة الوفاق والهيئات القضائية المعنية بتوثيق هذه الجرائم ورفعها أمام المحاكم المحلية والدولية لضمان معاقبة من وصفهم بـ”مجرم الحرب حفتر وميليشياته” على جرائمهم التي ارتكبوها في حق أبناء الشعب الليبي، حسب زعمه.

حزب التغيير حمّل في ختام بيانه الأمم المتحدة مسؤولية حماية المدنيين ووقف ما أسمها بـ”جرائم حفتر” التي ازدادت شراسة بعد فشل هجوم من وصفهم بـ “الميليشيات” (القوات المسلحة الليبية) على طرابلس لأكثر من ستة أشهر.

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