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الأرصاد: طقس ليبيا يميل إلى الاعتدال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال الأيام القادمة يميل إلى الاعتدال على أغلب مناطق ليبيا مع احتمال أن يصاحبه سقوط زخات متفرقة من المطر على بعض مناطق الشمال.

وبحسب النشرة الدورية للمركز الوطني، من المتوقع أن تكون الفرصة أفضل لسقوط الأمطار يوم الغد على مناطق شمال غرب البلاد، قد تكون مصحوبة أيضا بسحب رعدية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة ستبقى معتدلة على أغلب المناطق، حيث ستتراوح مابين 26 إلى 31 درجة مئوية على المناطق الساحلية والدواخل.

ومن المتوقع ألا تتجاوز درجات الحرارة على مناطق الجبل الأخضر الـ25 درجة مئوية، فيما ستتراوح مابين 31 إلى 34 درجة مئوية على مناطق الجنوب الغربي، جالو والجغبوب.

وتشهد درجات حرارة مناطق الجنوب الشرقي ارتفاعاً ملحوظاً حيث تتراوح مابين 36 إلى 38 درجة مئوية، وتسجل درجات الحرارة انخفاض بسيط يوم الغد على أغلب مناطق الشمال الغربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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