جولة تفقدية لـ «عقيلة صالح» بمشاريع بلدية الأبرق

قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، بجولة تفقدية للمشاريع التي أنجزت والتي تحت الإنجاز في بلدية الأبرق، وعقب الجولة عقد اجتماعا ضم كلا من رئيس المجلس التسييري لبلدية الأبرق ورئيس هيئة الكهرباء ورئيس المؤسسة الوطنية للمياه والموارد الطبيعية ورئيس مكتب التطوير والصيانة بمشروعات وزارة التعليم ومدير دائرة الكهرباء الابرق.

وحضر الاجتماع ومدير مكتب خدمات المياه والصرف الصحي ببلديات القبة الابرق القيقب حيث تم مناقشة عددا من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بمشاريع المياه والكهرباء وصيانة المرافق التعليمية والصحية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن ببلدية الابرق.

كما التقى رئيس مجلس النواب بحكماء وأعيان بلدية الابرق نوقش خلال اللقاء ما تحتاجه بلدية الابرق وكذلك الاطلاع على آخر المستجدات على الساحة الليبية من الناحية السياسية والعسكرية.

وأعلن المجتمعون تأييدهم لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح ودعمهم ومساندتهم للجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العام المشير اركان خليفه بالقاسم حفتر.

