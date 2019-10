أوضاع المهاجرين على أجندة وكيل داخلية شئون الهجرة ودبلوماسي سوداني

المتوسط:

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية “محمد الشيباني” اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019م بالمستشار السياسي بالسفارة السودانية ونائبه، وبحضور رئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل عقيد السيد العروسي.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس بحث أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من دولة السودان والمتواجدين بمراكز الإيواء والعمل على إعادتهم إلى بلادهم بالتعاون مع السفارة السودانية.

