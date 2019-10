المتوسط:

اجتمعت صباح اليوم الثلاثاء بمقر شركة السلع الأمنية اللجنة المعنية وذلك برئاسة عميد علي بادي وبحضور الأعضاء المدرجين بالقرار.

ويأتي ذلك، بناءً على قرار وزير الداخلية المفوض رقم 1815 والمتعلق بتشكيل لجنة لوضع تصاميم قيافة أعضاء الشرطة والرتب والشعارات.

وناقش الاجتماع دراسة وتقديم المقترحات الخاصة بتصاميم البدلة والرتب والشعارات الخاصة بجميع موكونات وزارة الداخلية، حيث تم مناقشة ووضع الإعتبارات التي يجب أن تتوفر في بدلة رجل الشرطة من ناحية اللون، التصميم والنوعية.

The post اجتماع اللجنة المعنية بوضع تصميم الرتب والشعارات الخاصة بالشرطة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية