رئيس النواب يبحث ملف صرف زيادة مرتبات المعلمين

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، وبحضور النائب الهادي الصغير نقيب عام المعلمين وعدد من رؤساء فروع النقابة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة جملة من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بزيادة مرتبات المعلمين والقانون الصادر بالخصوص من مجلس النواب.

وأكد رئيس مجلس النواب على أنه سوف يلتقي برئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري من أجل العمل على إيجاد آلية مالية لصرف زيادة مرتبات المعلمين حسب ما أقرها القانون على أن تفتح المدارس أمام طلابها وبحضور معلميها.

