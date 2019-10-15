داخلية الوفاق تبحث مقترحات تصاميم قيافة أعضاء الشرطة

اجتمعت اليوم الثلاثاء بمقر شركة السلع الأمنية اللجنة المعنية بوضع تصاميم قيافة أعضاء الشرطة والرتب والشعارات برئاسة عميد علي بادي وبحضور الأعضاء المدرجين بالقرار.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع دراسة وتقديم المقترحات الخاصة بتصاميم البدلة والرتب والشعرات الخاصة بجميع مكونات وزارة الداخلية وكذلك مناقشة ووضع الاعتبارات التي يجب أن تتوفر في بدلة رجل الشرطة من ناحية اللون وكذلك إعتماد جميع الشعارات الخاصة بالجهات الأمنية بالوزارة

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