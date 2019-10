«عدل الوفاق»: الاتفاق علي آلية عمل المسح الطبي لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل

المتوسط:

عقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019 اجتماعاً تقابلياً بمقر وزارة العدل، ضم كل من مدير إدارة الرعاية الصحية ومندوب عن إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة، والأطباء والمختصين من الجهة المكلفة للقيام بالمسح الطبي الشامل لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية.

وناقش المجتمعون بنود تنفيذ الاتفاق الذي تم بين وزارتي العدل والصحة ومراحل آلية العمل، لإجراء التحاليل اللازمة والكشوفات الطبية وتقديم خدمات العناية الصحية اللازمة للحالات المرضية وكذلك المصابين بأمراض سارية ومعدية، بالبدء خلال الأسبوع القادم بالمسوحات الشاملة وأعداد الإحصائيات، وفتح الملفات الطبية وتحديد الاحتياجات للنزلاء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، حيث تم اختيار قسم إيواء النزلاء بمستشفى الرازي كمرحلة أولى .

ويأتي هذا الاجتماع بناء على تعليمات وزير العدل بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بشأن ضمان تقديم الرعاية الصحية لنزلاء المؤسسات العقابية انطلاقاً من المسؤوليات القانونية والإنسانية.

