حفتر: ندعم جهود غسان سلامة لحل الأزمة الليبية

قال قائد القوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة «حاول بكل جهده توظيف خبرته ودبلوماسيته في تنفيذ برنامجه الذي طرحه أمام مجلس الأمن عند استلامه مهامه كمبعوث أممي، لكن الظروف لم تكن سهلة».

«نتعامل بشفافية»

وأضاف حفتر في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، نشرتها اليوم الثلاثاء: «هو (غسان سلامة) بلا شك يعرف جيدًا مَن هي الأطراف التي تعرقل مساعيه لإيجاد تسوية سياسية سلمية، ويدرك جيدًا موقفنا ومبادئنا الوطنية، وأننا نتعامل معه بكل شفافية ومصداقية، وندعم جهوده الرامية لإيجاد حل للأزمة».

وواصل : «كنا نود أن نسمع في كل إحاطاته وتصريحاته الحقيقة كاملة وبشكل صريح وواضح. ونود أن نضيف هنا أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش تصب في دعم مساعيه لإيجاد حل سياسي، لأنها تمهد له الطريق وتخلق المناخ المناسب لأي تسوية».

الخطوة الأولى للحل

إلى ذلك قال حفتر إنه لا يرى أي حل سياسي للأزمة الليبية في وجود مجموعات إرهابية، موضحًا أن «الخطوة الأولى لأي حل سياسي تبدأ بالقضاء على هذه المجموعات ونزع سلاحها، وهذا هو ما نقوم به، عندها يمكن أن يتحاور الليبيون بكل هدوء وأريحية، وحتمًا سيصلون إلى حل سياسي في زمن قياسي».

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