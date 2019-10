المتوسط:

انطلق اليوم الثلاثاء الموافق 2019/10/15 م برنامج أعمال مشروع نظام شامل لخدمات المستهلكين ووضع الإطار الزمني له وذلك بمبنى التطوير بمنطقة السراج بكوادر وخبرات وطنية مؤهلة والذي سيتم من خلاله توحيد كافة قواعد البيانات المتعلقة بخدمات المستهليكن.

ويسعى هذا المشروع لتقديم أفضل الخدمات لكافة شرائح المستهلكين، وذلك حسبما أفادت به الشركة العامة للكهرباء.

