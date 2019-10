خلال لقائه وفد برلماني.. «سلامة» يُؤكد على إعادة إحياء العملية السياسية

المتوسط:

استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، وفد من مصراتة ضم عضوي مجلس النواب سليمان الفقيه ومحمد رعيد وعضو المجلس الأعلى للدولة محمد التائب.

وبحث الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس آخر التطورات وسبل إعادة إحياء العملية السياسية، وكما تطرق البحث الى ضرورة السير في الإصلاحات الاقتصادية.

