أوحيدة: على القيادة التونسية الجديدة إدراك أن أمن وإستقرار ليبيا هو مكسب لها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن المجلس لا يملك إلا حسن الظن في القيادة التونسية الجديدة التي تدرك جيدا أن أمن واستقرار ليبيا هو مكسب لتونس كما أن الفوضى التي تعاني منها ليبيا هي مكسب كبير لعصابات تهريب الوقود والهجرة وغسيل الأموال التي تشارك فيها أطراف تونسية.

أوحيدة أوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أنه ربما من هذا المنطلق كان دور تونس غير فاعل تجاه الأزمة الليبية خلال الفترات السابقة، متسائلاً :”فهل سيتغير الآن ويكون أكثر إيجابية تحت قيادة قيس سعيد رجل القانون الذي يوصف بالنزاهة ويبدو أنه أكثر غيرة على محيطه العربي؟ أم سيتأثر بتوجه مناصريه الأيديولوجي تجاه الأزمة الليبية كما يتوجس من ذلك البعض؟”. حسب تساؤلاته.

وإختتم عضو مجلس النواب حديثه بالقول:”الأزمة الليبية أكبر من قدرة تونس بمفردها في ظل الانقسام الدولي تجاهها، وكذلك بتعنت الأطراف الليبية الذي يزداد يوما بعد يوما حتى أصبح أغلب الليبيين لا يثقون في نجاح أي حل سياسي ويعولون على الحل الأمني”.

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