ربط إلكتروني بين وزارة العمل ومصلحة الجوازات والجنسية

عقد برئاسة وزير العمل والتأهيل لحكومة الوفاق الوطني الدكتور المهدي الأمين صباح اليوم الثلاثاء اجتماعًا تقابليًا بين الفريق الفني بوزارة العمل والتأهيل ومصلحة الجوازات والجنسية لاستعراض خطوات الربط الإلكتروني فيما يخص تدفق دخول وخروج حركة العمالة الأجنبية.

ويسعى المشروع الي إعداد قاعدة بيانات موحدة للأجانب الموجودين في ليبيا والراغبين في الدخول.

واتفق على قيام الفريق الفني المشترك بإجراء التعديلات الملائمة وفقاً للمعاهدات الموقع عليها من قبل الوزارة.

