ميناء مصراتة يستقبل 3200 سيارة كورية

أعلنت إدارة ميناء مصراتة اليوم الثلاثاء، عن دخول سفينة السيارات “سي هيلينس” وعلى متنها 3212 سيارة مستوردة جميعها من السوق الكورية لصالح تجار ليبيين.

وكان ميناء مصراتة شهد في شهر أغسطس الماضي دخول آلاف السيارات، حيث استقبل سفينة نقل السيارات “غراند بورتوغالو” وعلى متنها 1915 سيارة مستوردة من السوق البلجيكية، كما استقبل الميناء في الشهر ذاته السفينة “كايجين” وعلى متنها 1850 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

ورست السفينة أر سي سي يوروب والسفينة لاتينيوم راي بميناء مصراتة في الشهر ذاته محملتين بـ6798 سيارة مستوردة من السوق الكورية ليبلغ إجمالي ما دخل ميناء مصراتة شهر أغسطس 10563 سيارة.

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