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العملات الأجنبية تواصل الانخفاض أمام الدينار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لليوم الثاني على التوالي انخفضت أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن، حيث تم بيع الدولار مساء اليوم بـ4.18 دنانير، أما اليورو فقد انخفض هو الآخر مقدار قرشين ليتم بيعه بـ4.54 دنانير.

وكان انخفاض الذهب عيار 18 هو الأبرز اليوم، إذ خسر من قيمته دينارين وبيع بـ144 دينارا للغرام، وجاءت هذه الانخفاضات نتيجة تراجع الدولار أمام الدينار.

أما الليرة التركية التي تشهد انخفاضات متتالية بسبب الأزمة التركية الأميركية ما أدى الى هبوطها أيضا في السوق السوداء في ليبيا مع ارتفاع درجة المخاطر لليرة، وبيعت عصر اليوم في طرابلس بـ71 قرشا.

بدوره استقر الجنيه المصري عند 24 قرشا للجنيه، أما الدينار التونسي فقد خسر قرشين من قيمته وبيع عند الحدود الليبية التونسية صباح اليوم بـ1.44 دينار.

أما على صعيد الحوالات الخارجية للدولار لدبي وتركيا فقد بيع الدولار بـ4.15 دنانير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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