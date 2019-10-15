تفاصيل المستجدات بمحاور القتال في طرابلس

تشهد معظم محاور القتال في محيط طرابلس قصفا كثيفا بين وحدات الجيش الوطني والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأفادت مصادر لـ”218″ أن محور العزيزية يشهد قصفا مدفعيا وصاروخيا متبادلا بشكل مكثف، دون أي اشتباكات مباشرة بين الطرفين، في وقت تواصل قوات الجيش سيطرتها الكاملة على كامل منطقة أولاد تليس والمدخل الشرقي للعزيزية.

وقالت المصادر إن القصف بالمدفعية والجراد والهاون تواصل في محور الساعدية دون اندلاع مواجهات مباشرة، في حين يحافظ الجيش على سيطرته على معظم المنطقة.

وفي محور الرملة، تدور مناوشات وقصف بالأسلحة الثقيلة، وفيما يسيطر الجيش على أكثر من 70 بالمئة من المنطقة، يتمركز عدد كبير من الآليات المسلحة التابعه لقوات الوفاق بجنب كوبري الزهراء.

كما دارت اشتباكات متقطعة بالقرب من الطريق الرئيسي الساعدية، ولا زالت قوات الجيش الوطني تسيطر بشكل كامل على المنطقة.

وشهد محور الخلاطات سيطرة لقوات الوفاق التي نجحت في استعادة الكثير من المواقع التي دخلها الجيش خلال الأيام القادمة، وتشير المعلومات الشحيحة الواردة من محاور القتال إلى تقدم لقوات الوفاق أيضا في محوري اليرموك وعين زارة دون تفاصيل حقيقية عن سير المعارك بهذه الأماكن.

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