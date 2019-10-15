الثني يتابع سير عمل الهيئة العامة للكهرباء و الطاقات المتجددة

عقد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري،ناقش خلاله سير عمل الهيئة، ووضع الشبكة العامة للكهرباء، وما تشهده من تطورات خلال الفترة الماضية.

كما ناقش الاجتماع بعض المشروعات الاستراتيجية المقترحة من قبل الهيئة ،كما اطلع الثني على استعدادات الهيئة والشركة العامة للكهرباء لفصل الشتاء القادم مؤكدا على ضرورة استقرار الشبكة خلال فصل الشتاء وإيجاد الحلول السريعة والجذرية لكافة المشاكل المتعلقة بالشبكة والتي تحول دون طرح الأحمال و الانقطاعات.

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