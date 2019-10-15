انقلاب شاحنة محملة بالأرز على طريق مرسى البريقة

انقلبت شاحنة محملة بالأرز، اليوم الثلاثاء، على الطريق السريع بمنطقة مرسى البريقة بحسب ما أعلنه قسم المرور والتراخيص بالمنطقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي (80 كلم غرب مدينة أجدابيا).

وقال رئيس قسم المرور في البريقة الرائد صالحين المقريف لـ«بوابة الوسط» إن الشاحنة كان يقودها مراد سالم سليم الطرابلسي (26 عاما) أحد سكان مدينة زليتن الواقعة غرب البلاد.

وأضاف المقريف أن الحادث نتج عنه انقلاب الشاحنة وإتلاف كميات كبيرة من الأرز، ما أدى إلى عرقلة حركة السير على الطريق لكن أعضاء قسمي المرور والبحث الجنائي بالمديرية أعادوا تنظيم الحركة المرورية بالشكل المناسب.

واثنى الرائد صالحين المقريف على دور إدارة النقل الثقيل في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التي عملت على توفير رافعة لنقل الشاحنة من على الطريق وفتح المسار أمام حركة السير.

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