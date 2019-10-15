اخبار ليبيا الان

المشري يدعو مجلس الأمن لتكرار تجربة 2011 في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن استهداف منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس أمس الاثنين يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة محليا ودوليا وبشكل عاجل بهدف حماية المدنيين.
وأوضح المشري في خطاب موجه لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن الإجراءات التي يجب اتخاذها تتمثل في “دعوة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا” مثلما فعل في 2011 بحسب البيان.
ودعا المشري لفرض “حظر جوي على الطيران العسكري في الأجواء الليبية” معتبرا أن الصمت الدولي تجاه ما يحدث في ليبيا هو ما يشجع على الاستمرار في الانتهاكات وتكرارها الأمر الذي يفاقم الأزمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك