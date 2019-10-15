الثني يبحث مع النائب إسماعيل الشريف أوضاع بلدية الجفرة

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم، مع عضو مجلس النواب عن بلدية الجفرة، إسماعيل الشريف، المشاريع المزمع تنفيذها من قبل الحكومة بالبلدية في كافة القطاعات، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، أكد خلاله رئيس الحكومة على ضرورة التعجيل بالمشاريع التي تخص الصيانات، وتأجيل الإنشاءات إلى العام القادم، نظرا لقرب انتهاء السنة المالية.

كما بحث الاجتماع آلية صيانة الدفعة الثانية من سيارات شركة الخدمات العامة بعد إتمام صيانة الدفعة الأولى، وإمكانية صيانة ملعب الجفرة البلدي.

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