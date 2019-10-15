المستشار صالح يتفقد بلدية الأبرق واحتياجاتها

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس التسييري لبلدية الأبرق خلال جولة تفقدية للبلدية، بحضور رئيس هيئة الكهرباء، ورئيس المؤسسة الوطنية للمياه والموارد الطبيعية.

كما حضر اللقاء رئيس مكتب التطوير والصيانة بمشروعات وزارة التعليم، ومدير دائرة الكهرباء بالأبرق، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بمشاريع المياه والكهرباء، وصيانة المرافق التعليمية والصحية، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن.

كما التقى المستشار صالح حكماء وأعيان الأبرق، وبحث معهم احتياجات البلدية، كما تم الاطلاع على آخر المستجدات على الساحة الليبية من الناحية السياسية والعسكرية.

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