المتوسط:

يعقد المجلس البلدي سرت، اجتماعه العادي الثالث لهذا العام، إذ يناقش جملة من المواضيع التي لها علاقة مباشرة بالمواطن وكيفية تسهيل وإيصال الخدمة للمواطن.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس البلدي غيث اوحيدة وإبراهيم امليطان وصالح عيادة وخالد بن احسين وهنية ابوخريص.

The post تفاصيل الاجتماع العادي لبلدي سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية