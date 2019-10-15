سلامة يبحث آخر التطورات مع وفد من مصراتة

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، بوفد من مصراتة ضم عضوي مجلس النواب سليمان الفقيه، ومحمد رعيد، وعضو المجلس الأعلى للدولة محمد التائب.

وقالت البعثة بحسابها في “تويتر”، إن اللقاء الذي عقد بمقر بعثة الأمم، بحث آخر التطورات وسبل إعادة إحياء العملية السياسية، كما تطرق اللقاء الى ضرورة السير في الإصلاحات الاقتصادية.

يشار إلى أن مسألة إحياء العملية السياسية المتعثرة في ليبيا شكلت محورا أساسيا في تحركات سلامة الأخيرة ولقاءاته أطرافا دولية لمحاولة إيقاف الاشتباكات المسلحة والعودة للمسار السياسي.

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