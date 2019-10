المتوسط:

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، بـ وزير الاقتصاد علي العسياوي.

وتمَّ التطرق إلى الموازنة والإصلاحات الاقتصادية، خاصةً التعديلات المقترحة لسياسة الدعم وتنشيط قطاع الاستثمار والمشاريع التنموية في ليبيا عبر وسائل متعددة منها طرح صكوك مختصة لتحفيز النمو.

