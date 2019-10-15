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توصيات لرفع غدامس من قائمة الحظر لـ”اليونسكو”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن فعاليات الرحلة العلمية لقسم القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة طرابلس لمدينة غدامس، أقيمت بمسرح المعهد العالي للعلوم والتقنية غدامس الندوة العلمية بعنوان “الحماية القانونية للموروث الثقافي زمن السلام وأثناء النزاعات المسلحة”.

وشارك في إثراء الندوة نخبة من دكاترة وأعضاء هيئة التدريس في كلية القانون جامعة طرابلس، بالإضافة إلى الموضوع الرئيس تناولت الندوة العديد من المواضيع ذات العلاقة بالإشكالات الراهنة ومنها “الحماية القانونية للآثار العقارية” وحماية المستهلك وموضوع إشكالية الهجرة غير الشرعية ومبادئ الصيرفة الإسلامية بالإضافة إلى الجرائم الانتخابية.

واستهدفت الندوة عددا من المهتمين والطلبة بالإضافة إلى حضور أعوان الحرس البلدي وأفراد الشرطة السياحية وعناصر جهاز الجمارك، وشهدت الندوة نقاشا مستفيضا بين المحاضرين والجمهور وذلك بسبب أهمية وحساسية المواضيع المطروحة.

وتمخض عن الندوة العديد من التوصيات التي من شأنها المساهمة في التسريع من رفع مدينة غدامس من قائمة الحظر بمنظمة الثقافة والتربية “اليونسكو”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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