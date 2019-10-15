الثني يتلقى مقترحا بإنشاء بلدية مرسى الدفنة

قدم عضو مجلس النواب عن بلدية طبرق مفتاح الشاعري، اليوم الثلاثاء مقترحا لرئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني يتضمن إنشاء المركز الليبي للنظم والمعلومات، كما قدم مقترحا بإنشاء بلدية مرسى الدفنة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني بحث مع الشاعري بحضور وزير الداخلية إبراهيم بوشناف سير عمل مشاريع الحكومة في بلدية طبرق والمشاريع المحالة إلى وزارة الحكم المحلي من قبل البلدية كصيانة مبنى البلدية وصيانة مبنى الخزانة.

كما ناقش اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء المختنقات والمشاريع المزمع تنفيذها في منطقة الجغبوب

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