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مشروع لتحديث شبكة الكهرباء في “خورقيدة البريقة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد أن كانت الأسلاك الكهربائية مترامية الأطراف وعشوائية في عدد كبير من المنازل بمنطقة خورقيدة ببلدية البريقة التي تتسبب في تذبدب التيار الكهربائي، قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتمويل مشروع تحديث شبكة الكهرباء ضمن برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها المؤسسة.

وتم في المشروع توصيل التيار الكهربائي لعدد كبير من المنازل في حي الدواس وبوجدارية والاطيوش بطريقة حديثة وسليمة بعد أن كانت الأسلاك الكهربائية ملقاة على الأرض مما ينتج عنها تماس كهربائي يشكل خطرا كبيرا على سكان المنطقة والمواشي.

وموّلت المؤسسة الوطنية للنفط هذا المشروع في إطار تنميتها للمناطق المجاورة للمؤسسة والموانئ والمنشآت النفطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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