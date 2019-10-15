مشروع لتحديث شبكة الكهرباء في “خورقيدة البريقة”

بعد أن كانت الأسلاك الكهربائية مترامية الأطراف وعشوائية في عدد كبير من المنازل بمنطقة خورقيدة ببلدية البريقة التي تتسبب في تذبدب التيار الكهربائي، قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتمويل مشروع تحديث شبكة الكهرباء ضمن برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها المؤسسة.

وتم في المشروع توصيل التيار الكهربائي لعدد كبير من المنازل في حي الدواس وبوجدارية والاطيوش بطريقة حديثة وسليمة بعد أن كانت الأسلاك الكهربائية ملقاة على الأرض مما ينتج عنها تماس كهربائي يشكل خطرا كبيرا على سكان المنطقة والمواشي.

وموّلت المؤسسة الوطنية للنفط هذا المشروع في إطار تنميتها للمناطق المجاورة للمؤسسة والموانئ والمنشآت النفطية.

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