بمشاركة ليبيا.. البرلمان الإفريقي يقر عددا من القوانين

تواصل ليبيا المشاركة في أعمال الدورة العادية الثالثة للفترة التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا والتي تمتد خلال الفترة من 2 وحتى 19 أكتوبر الجري.

وقال عضو مجلس النواب الليبي وعضو البرلمان الأفريقي يوسف كمود عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماعات إقرار واعتماد قانون الشرطة، إقرار واعتماد قانون الازدواج الضريبي والتهرب من الضرائب، إقرار واعتماد قانون التجارة الحرة و الجمارك، اقرار واعتماد قانون الميزانية، ومناقشة تقرير لجنة المالية بخصوص اتفاقية التجارة و الأمن الغذائي، ومناقشة تقرير لجنة الخارجية والتعاون الدولي وفض المنازعات بالتعاون مع مجلس الأمن والسلم الافريقي، وإقرار واعتماد قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح كمود أنه كان ضمن الأعضاء الذين شاركوا في إعداد ومناقشة هذه القوانين إلى أن تم اعتمادها من قبل البرلمان الافريقي موضحا أنه تم مناقشة القوانين وإعداد الأطر القانونية الخاصة بها خلال الجلسات الماضية للبرلمان مشيرا إلى أن هذه القوانين سوف تحال إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي لكي توزع على الدول الأعضاء وإنهاء إجراءات التصديق وموافقة الدول الأعضاء.

وأشار كمود إلى أن مراحل الإقرار والاعتماد والتصديق هي مراحل يمر بها أي قانون يتم دراسته خلال جلسات البرلمان، حيث يتم خلال جلسات اللجان النوعية بالبرلمان الافريقي إقرار القانون وعندما يعرض علي جلسات البرلمان للمناقشة تسمي هذه مرحلة بمرحلة الاعتماد مشيرا إلى أن الخطوتان السابقتان تعتبر من أهم مراحل صدور القانون ويأخذ حيز التنفيذ، وذلك لان مرحلة التصديق التي تمر من خلال الاتحاد الأفريقي لا يحدث بها اي تعديل في القانون فقط يمكن للدول الأعضاء التحفظ علي مواد القانون

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