الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف الاقتتال في ليبيا على خلفية مقتل ثلاث شقيقات بالفرناج

أخبار ليبيا24

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إلى إنهاء الأعمال القتالية في ليبيا على الفور والعودة إلى المفاوضات السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة.

وأعرب الاتحاد في بيان عن تعازيه لمقتل ثلاث فتيات شقيقات إثر قصف على منزلهن في منطقة الفرناج بطرابلس يوم الإثنين.

وقال الاتحاد، إن العنف المتصاعد في ليبيا أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، مشيرًا إلى أنه بعد نصف عام من تجدد القتال، يستمر الوضع في ليبيا في التدهور.

وأضاف، “أن الغارات الجوية التي نفذت في المناطق الحضرية في طرابلس وحولها تسببت في مزيد من المعاناة للسكان الليبيين”.

وأكد الاتحاد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وبوجه خاص ضمان حماية المدنيين، شددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب مسؤولية كاملة.

وأكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، ولذلك يتعين على جميع الأطراف إنهاء الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى المفاوضات السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة.

كما أكد دعمه بقوة لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامي لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وقال، “إن من واجب المجتمع الدولي توحيد الليبيين ومرافقتهم لبناء السلام والمصالحة والاستقرار في البلاد، بما في ذلك من خلال مبادرات مثل مبادرة برلين”.

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