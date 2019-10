المتوسط:

كشفت صحيفة “Armytimes” العسكرية الأمريكية نقلا عن مسئول عسكري أمريكي إن القوات الأمريكية شنت 4 غارات جوية خلال الأسابيع الأخيرة ضد تنظيم داعش في لبيبا، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من ثلث عناصر التنظيم الإرهابي.

وأكد المسؤول الأمريكي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن واشنطن تركز على حل سياسي في ليبيا، وقد قامت بشن ضربات ضد التنظيم الإرهابي لمواصلة الضغط على مسلحي التنظيم الإرهابي في هذا البلد الذي يعاني من ويلات الحروب.

وتابع المسؤول قوله بأن “داعش ليبيا” لن يعود إلى عام 2016، أي قبل أن يفقد السيطرة على مدينة سرت ويفرّ إرهابيوه إلى الصحراء، مشيراً إلى أن التنظيم يسعى حاليا لتجنيد سكان ليبيا، موضحا أن عناصره الحالية هم ليبيون أصليون.

ومضى قائلا إن “المجندين الأجانب كانوا جزءًا من التنظيم في الماضي”.

The post صحيفة أمريكية: واشنطن نجحت في قتل ثلث عناصر داعش بليبيا خلال الأسابيع الماضية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية