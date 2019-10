“أوشن فايكينج” تنتشل 176 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

المتوسط:

سمحت إيطاليا للسفينة الإنسانية “أوشن فايكينج” بإنزال جميع المهاجرين الموجودين على متنها، وعددهم 176 مهاجراً، في مرفأ تارانتو بعد انتشالهم من عرض البحر على مدار يومين.

وقالت منظمة “إس أو إس مديتيرانيه” الإنسانية في تغريدة على تويتر: “شعرنا بالارتياح لأنّ الناجين البالغ عددهم 176 تمكّنوا من النزول في مكان آمن من دون انتظار لا لزوم له. نحن نتّجه حالياً شمالاً”.

“أوشن فايكينج” سفينة متخصّصة في إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسّط، وتشغّلها منظّمتا “إس أو إس مديتيرانيه” و”أطباء بلا حدود”.

وكانت السفينة قد أنقذت قارباً على متنه 74 شخصاً جميعهم ذكور، وبينهم قصّر، قبالة الجرف في تونس، بينما أنقذت صباح الأحد قبالة سواحل طرابلس مئة وشخصين من بينهم 4 نساء حوامل و9 أطفال تقلّ أعمارهم عن 16 عاماً.

