المتوسط:

أكد المتحدث باسم حراك “مرزق وحق العودة بكرامة” محمد علي عبد الله، أن ” أهالي مدينة مرزق من العرب المهجرين لم يكلفوا أحدا بالتواصل أو الاجتماع مع حكومة الوفاق لبحث حلول لأزمة المدينة المنكوبة”.

وأكمل عبد الله، في تصريحات صحفية له، أن “من يلتقي بهم فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لا يمثلون النسيج الاجتماعي الحقيقي لأهل مرزق”.

وأوضح، أن” السراج يلتقي قيادة عن عنصر التبو الداعم للجماعات التي احتلت المدينة “المنكوبة” وأن السراج يجتمع بحلفائه ولا يبحث عن حل حقيقي للأزمة”.

The post “حراك مرزق وحق العودة بكرامة”: السراج لا يبحث عن حل حقيقي لأزمتنا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية