أكد المحلل السياسي الليبي عيسى رشوان أن ” رئيس حكومة الوفاق فائز السراج يخشى عدم مشاركة تركيا عن اجتماعات برلين “.

وأضاف راشون، في تصريحات صحفية له، أن ” السراج يخشى من أن يصدر قرار أو بيان يحد من وجودها أو صدور قرار فعلي لمنع تصدير الأسلحة من تركيا”.

وأوضح راشون، أن ” تركيا تعمل كمحامٍ دولي نيابة عن حكومة الوفاق في المحافل الدولية دفاعا عن مصالحها”..

