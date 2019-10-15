الثني يبحث مع الهيئة العامة للكهرباء وضع الشبكة العامة والمشاكل المتعلقة بها

عقد رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، أمس، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء، فخري المسماري، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، عوض البدري، بحضور وكيل عام وزارة الدفاع، رئيس لجنة متابعة سير عمل الهيئات، اللواء يونس فرحات.

وناقش الثني خلال الاجتماع سير عمل الهيئة، ووضع الشبكة العامة للكهرباء، وما شهدته من تطورات خلال الفترة الماضية، كما ناقش بعض المشروعات الاستراتيجية المقترحة من قبل الهيئة.

واطلع رئيس الحكومة على استعدادات الهيئة والشركة العامة للكهرباء لفصل الشتاء، مؤكدا على ضرورة استقرار الشبكة، وإيجاد الحلول السريعة والجذرية لكافة المشاكل المتعلقة بها، والتي تحول دون طرح الأحمال والانقطاعات.

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