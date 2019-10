الاتحاد الأوروبي: لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية ولابد من استئناف العملية السياسية

المتوسط:

قال المتحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ، ” قُتلت ثلاث فتيات صغيرات من نفس العائلة في هجوم وقع في طرابلس يوم الاثنين، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء العنف المتصاعد في ليبيا. إننا نعرب عن عميق تعازينا لأسرة الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لأفراد الأسرة المصابين في الهجوم”.

وأضاف ، خلال بيان له اليوم الثلاثاء ، أنه “بعد مرور نصف عام على تجدد القتال، يستمر الوضع في ليبيا في التدهور. وقد تسبب هذا القصف وغيره من الغارات الجوية الاخيرة، التي نفذت في المناطق الحضرية في طرابلس وحولها، في مزيد من المعاناة للسكان الليبيين. يجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وان تكفل بوجه خاص ضمان حماية المدنيين. ويجب مساءلة المسؤولين عن جرائم الحرب مساءلة كاملة”.

وأكمل ، “لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية. لذلك، يتعين على جميع الأطراف إنهاء الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى المفاوضات السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة. يدعم الاتحاد الأوروبي بقوة عمل الممثل الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، لاستئناف العملية السياسية.”

وأوضح ، أنه “من واجب المجتمع الدولي توحيد الليبيين ومرافقتهم في بناء السلام والمصالحة والاستقرار في البلاد، بما في ذلك من خلال مبادرات مثل مبادرة برلين”.

