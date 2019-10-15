رغم احتجاج حكومة الوفاق.. وزير خارجية المؤقتة يصل لمقر البرلمان الأوروبي

أخبار ليبيا24

وصل وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج اليوم الثلاثاء إلى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل بهدف المشاركة في اجتماع حول ليبيا وذلك على الرغم من معارضة خارجية حكومة الوفاق.

وأفادت مصادر مطلعة أن من المتوقع أن يجتمع الحويج مع وفد من البرلمان الأوروبي في جلسة مغلقة.

وأكدت المصادر، أن الحويج أجرى اليوم الثلاثاء لقاء داخل المركز الإعلامي للبرلمان الأوروبي، حيث تحصلت أخبار ليبيا 24 على صورة تظهر إجراء الحويج لقاء متلفزًا داخل المركز الذي يقع في مقر البرلمان الأوروبي.

وكان الحويج قد تلقى دعوة من البرلمان الأوروبي لحضور اجتماع حول ليبيا اليوم الثلاثاء بعنوان “الوضع الحالي في ليبيا: الصراعات الداخلية والتعاون الخارجي”.

وينظم الاجتماع أحد ممثلي إيطاليا في البرلمان الأوروبي النائب فولفيو مارتوسيللو.

وإثر تلقي الحويج للدعوة عبرت البعثة الليبية التابعة لحكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي عن استغرابها من لعزم البرلمان الأوروبي لاستضافة الحويج الذي وصفته بـ “مواطن ليبي ينتحل صفة وزير خارجية ليبيا”.

وقالت البعثة في بيان يوم الجمعة “إن مثل هذه الاستضافة تخالف تأكيدات الاتحاد الأوروبي قطع الاتصالات مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق ولا تساعد في استقرار ليبيا، بل تمنح منصة لصوت داعم للعدوان على طرابلس”.

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