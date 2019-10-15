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المشري يطالب السراج بالسعي لفرض حظر جوي عسكري دولي على الأجواء الليبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب القيادي بجماعة الاخوان المسلمين ، رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج باتخاذ ما أسماها ”  إجراءات حازمة محليا ودوليا وبشكل عاجل ” ردا على قصف منطقة الفرناج.

وإعتبر المشري في كتابه الذي تلقت المرصد نسخة منه ، أن مجرد إدانة المؤسسات الليبية والاممية والسفارات للقصف في كل مرة دون إجراءات مصاحبة ، أصبح في حد ذاته أمراً مداناً ، وذلك على حد وصفه .

كما لخص رئيس الإستشاري هذه الإجراءات بدعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا  كما تحملها إبان ” ثورة السابع عشر من فبراير” بفرض حظر جوي على الطيران العسكري في الأجواء الليبية.

وزعم المشري في رسالته مسؤولية ما قال أنه ” طيران أجنبي يدعم حفتر في هذه الأعمال الإجرامية ” مستنكرا ما اعتبره صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم الخطيرة، ما يشجع حفتر على الاستمرار فيها وتكرارها مرارا، الأمر الذي سيفاقم الأزمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وذلك على حد زعمه وقوله .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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