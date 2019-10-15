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طرابلس تغص بالقمامة.. ومخاوف من الأمراض

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتصاعد أعمدة الدخان من أكوام القمامة في بعض مناطق طرابلس وأصبحت تلالا لعدم وجود مكبات توضع فيها.

وتتكدس تلال القمامة في منطقة صلاح الدين وتزحف نحو الطريق العام مسببة أمراضا نتيجة قربها من الأحياء السكنية.

وباتت جبال القمامة تحاصر المكب الوحيد العامل في العاصمة الذي ما عادت طاقته قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة من القمامة، خاصة بعد إغلاق مكب سيدي السايح نتيجة الحرب التي تشهدها طرابلس.

وأصبحت مشاهد القمامة واقعا يعيشه أهالي العاصمة، فأزمة القمامة لم تلق لا حلولا جذرية ولا مؤقتة وسط مخاوف من انتشار الأمراض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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