البدء بإزالة المباني العشوائية في ترهونة

شرعت لجنة إزالة المباني العشوائية والآيلة للسقوط ببلدية ترهونة في هدم وإزالة المباني القديمة الواقعة بجوار سوق اللحوم طريق الشرشارة تحديدا.

وأوضح المشرف العام على عملية الهدم محمود جمعة، في تصريح لقناة “218NEWS” أن هذه العملية التي تم البدء فيها صباح الاثنين تأتي ضمن عمل اللجنة المختصة بإزالة المباني العشوائية.

وتهدف إزالة هذه المباني إلى فتح المسارات وإنشاء محطة خاصة أمام كلية الطب والتربية لسيارات أولياء الأمور وسيارات الأجرة التي تعاني من عدم وجود محطة كموقف لسياراتهم وتخفيف الازدحام المروري وسط المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية