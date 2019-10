أبو الغيط: تعاملت مع القذافي وجدته رجلا صعبا وذكيا وحكم ليبيا بطريقة القرن الـ18

المتوسط:

أكد الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط ، أن ” الوضع الليبي أصبح مأساوي ومن المميز أن أهل ليبيا مازالوا يشعرون أنهم في حاجة إلى دولة وطنية”.

وأضاف أبو الغيط ، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في قناة “ten” ، أن ” ليبيا تعاني من حرب أهلية وانقسام مسلح وتدخلات أجنبية “.

وأكمل أبو الغيط، أن ” تحركات سكنية في الجنوب الليبي تهدد بالتوازن الديموغرافي في تلك المنطقة

وأضاف أبو الغيط ، أن “منح الجامعة العربية الضوء الأخضر لحلف الناتو للتدخل العسكري في ليبيا خطأ كبير سندفع ثمنه كثيرا”.

وأوضح، أنه ” تعامل مع القذافي وكان شخصية صعبة وذكية في نفس الوقت، وكان يحكم ليبيا بمفهوم القرن الـ 18 وعندما سقط لم تكن هناك دولة وانفرطت الدولة إلى مدن متنازعة لكن مازال هناك إحساس لدى المواطن الليبي أنه في حاجة إلى دولة التي كانت موجودة في 1951 “.

وأضاف، أن ” القذافي كان غريب الأطوار وليبيا كان تملك دخلا رهيبا وعدد سكان محدود لكن كان هناك إهدار ثورة ووقت ”

