“اللشمانيا” تصل بني وليد.. 140 مصابا خلال أيام

أعلن مدير المكتب الإعلامي بوزارة الصحة في بني وليد محمد أبو النيران أن 140 مواطنا في المدينة أصيبوا بداء اللشمانيا خلال الأيام الماضية، تلقى 120 منهم العلاج.

وأكد أبوالنيران أن المدينة بإمكانها علاج المرضى في الوقت الحالي إلا أن المدينة غير جاهزة لمواجهة انتشار داء اللشمانيا على نطاق أوسع، مناشداً كافة الأجهزة باتخاذ تدابير وقائية.

وأوضح أبوالنيران أن اجتماع البلدية أمس الاثنين بحظور كافة الأجهزة المعنية كان لاتخاذ الإجراءات اللازمة تحسباً لانتشار المرض وكيفية الوقاية منه، مضيفاً أنه بالإمكان الحد من انتشار المرض وتفادي الوقوع في أزمة انتشار الداء الذي بات يهدد حياة العشرات.

وطالب أبوالنيران وزارة الصحة بالتحرك العاجل لتوفير الأمصال والعلاج لداء اللشمانيا في مدينة بني وليد وتاورغاء لإنهاء المرض الذي أصاب المئات في تاورغاء خلال أيام قليلة.

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