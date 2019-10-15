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المشري للسراج: نُريد حظرا للطيران العسكري

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بضرورة دعوة مجلس الأمن إلى فرض حظر طيران عسكري فوق الأجواء الليبية، لإيقاف ما وصفها بـ”الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الطائرات الأجنبية..”.

وقال المشري في خطاب وجهه إلى السراج إن الصمت الدولي حيال الجرائم التي تقع في ليبيا يشجع على الاستمرار فيها وتكرارها الأمر الذي يفاقم الأزمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأشار المشري إلى أن القصف الذي استهدف الاثنين منزلا في حي الفرناج وخلّف 3 قتلى من الأطفال، يتطلب إجراءات حازمة محليا ودوليا وبشكل عاجل، متهما الجيش الوطني بالوقوف وراءه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الأجرب المنجوس الوسخ القذر الخنزير المشري. يعلم ان الذيوث البغل مجهول الاصل الخانب السراج لم يعد احدا يحترمه لانه جبان و كذاب. يا حيوان يا مشري يا وسخ انت لأتعرف مدي رغبة سكان طرابلس في الانتقام منك و من السراج. باذن الله ايامكم قربت. حتي بدون طيران باذن الله انتهيتوا يا تيس

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  • تم اللعب…… تعليمات المشرى يجب الأخذ بها….وعلى السراج أن يركب الطائرة فورا ويقف أمام مجلس الأمن ويستجدى المجلس( ويصكه ) إيمين ماهو راجع ليبيا حتى تصدروا قرار بمنع الجيش الوطنى من حظر الطيران…..( ماصح قعرك وقعره )
    كان زمان ياميشو…..!!

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