المشري للسراج: نُريد حظرا للطيران العسكري

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بضرورة دعوة مجلس الأمن إلى فرض حظر طيران عسكري فوق الأجواء الليبية، لإيقاف ما وصفها بـ”الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الطائرات الأجنبية..”.

وقال المشري في خطاب وجهه إلى السراج إن الصمت الدولي حيال الجرائم التي تقع في ليبيا يشجع على الاستمرار فيها وتكرارها الأمر الذي يفاقم الأزمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأشار المشري إلى أن القصف الذي استهدف الاثنين منزلا في حي الفرناج وخلّف 3 قتلى من الأطفال، يتطلب إجراءات حازمة محليا ودوليا وبشكل عاجل، متهما الجيش الوطني بالوقوف وراءه.

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