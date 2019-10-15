وليامز والعيساوي يبحثان طرح صكوك لتحفيز النمو

بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، مع وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العسياوي، الموازنة والإصلاحات الاقتصادية.

وقالت البعثة بصفحتها في “تويتر” إن وليامز والعيساوي تطرقا إلى ملف التعديلات المقترحة لسياسة الدعم وتنشيط قطاع الاستثمار والمشاريع التنموية في ليبيا عبر وسائل متعددة، منها طرح صكوك مختصة لتحفيز النمو.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قال في وقت سابق إن الإصلاحات الاقتصادية نجحت في خفض التضخم العام من 28% إلى معدل سلبي عند 1.6%.

يشار إلى أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية أطلقه المجلس الرئاسي في سبتمبر الماضي، ومن أهم بنوده، فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، وزيادة منحة أرباب الأسر، فضلاً عن إجراءات لرفع الدعم عن المحروقات.

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